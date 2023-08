PC prende em flagrante suspeito de armazenar pornografia infantojuvenil em Belém

Um homem, de nome não revelado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Pará, nesta quinta-feira (31), por armazenar vídeos de conteúdo de exploração sexual infantojuvenil em um cartão de memória que estava na sua residência, localizada em Belém. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação “Grooming” - em tradução livre, corrupção de menores -, realizada pelas equipes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), ligada à Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC). A ação contou com a participação de peritos da Polícia Científica do Pará.

“As investigações iniciaram após o recebimento de três denúncias anônimas, realizadas via disque-denúncia, de que alguns contatos telefônicos eram utilizados para oferecer e transmitir conteúdo de abuso sexual de crianças através de um aplicativo de mensagens”, contou o delegado-geral Walter Resende. Durante as investigações, foi possível identificar que os números telefônicos pertenciam a um mesmo homem, que seria o responsável pelos crimes.

No decorrer das diligências foi identificado que o investigado armazenava vídeos de conteúdo de exploração sexual infantojuvenil em um cartão de memória que estava na sua residência. Ele foi preso em flagrante por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A operação foi considerada exitosa já que “Nós conseguimos prender o homem em flagrante quando constatamos o uso de material pornográfico armazenado no cartão de memória que foi apreendido. Além disso, também recolhemos três smartphones e um pen drive utilizados pelo investigado para o cometimento dos crimes. Esses materiais serão encaminhados à Polícia Científica do Pará para o total esclarecimento dos fatos”, pontuou a delegada Vanessa Lee, titular da DECCC.

A operação Grooming é a oitava ação policial destinada à repressão dos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet realizada pela DCCV neste ano e e reforça o compromisso da DECCC/PCPA no combater a prática desses crimes.

O preso foi encaminhado para a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.