Motorista de carro morre após colidir o veículo com caminhão de coleta de lixo

Um motorista morreu na manhã desta quinta-feira (31), após colidir o próprio carro contra um caminhão de coleta de lixo, em Taquara (RS). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Taquara (CRBM), o veículo de passeio invadiu a pista contrária e se chocou frontalmente contra a carreta, que percorria no sentido Igrejinha-Taquara.

Aos policiais, o motorista do caminhão informou que outro condutor dirigia em alta velocidade e teria invadido a pista bruscamente no km 2, próximo ao retorno da Faculdades Integradas de Taquara (Faccat).

O acidente ocorreu por volta das 9h30 e causou lentidão no trecho até que o trabalho da perícia fosse concluído. A vítima de 47 anos, ficou presa nas ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali