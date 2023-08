Cantor gospel Regis Danese está na UTI após ter fraturado três costelas, tórax e punho em acidente

O cantor Regis Danese teve fraturas em três costelas, tórax e punho, após sofrer acidente de carro, como informou a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), nesta quinta-feira (31). Ele estava a caminho de um show, na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás, quando perdeu o controle do veículo e se acidentou na noite de quarta-feira (30).

A secretaria informou ainda, que após a a avaliação médica, foi descartada a necessidade de cirurgia, pois os laudos dos exames não apontaram hemorragia intra-abdominal ou lesões. Porém, como o quadro é de trauma grave, é possível que novas lesões podem ser diagnosticadas nas próximas 24 horas, por isso ele permanecerá em observação e fará novos exames.

O cantor está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ele possui estado de saúde grave e respira espontaneamente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o carro do cantor trafegava pela BR-153 quando invadiu a pista contrária no final de uma curva, Regis era quem dirigia o veículo e seu irmão, estava no banco do carona. O cantor perdeu o controle da direção e bateu de frente com uma carreta. O motorista do veículo pesado e o irmão de Regis não sofreram ferimentos.