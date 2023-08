Caminhão-baú tomba na rodovia após ser atingido por carro-forte em Altamira

Um caminhão-baú tombou após ser atingido por um carro-forte em Altamira, na região sudoeste do Pará. Ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu, em uma rotatória, por volta das 9 horas de quarta-feira (30). O caminhão-baú ficou tombado na pista e o carro-forte, de pneus para cima, após capotar em uma ribanceira. As informações são do portal Confirma Notícia.

O acidente ocorreu na rodovia Ernesto Acioly com a BR-230. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão e mostra o momento em que o motorista do caminhão-baú sai da Transamazônica e passa pela rotatória, sendo atingido pelo carro-forte.

Além do condutor do veículo, que presta serviço para uma empresa de segurança, o motorista do caminhão também não sofreu ferimentos. O trecho é bastante movimentado porque faz ligação com duas rodovias: uma federal e uma estadual.

A rotatória é ligação para os municípios de Vitória do Xingu na PA-415 e ainda a Anapu e demais cidades às margens da BR-230. Funcionários da empresa responsável pelo carro-forte que faz transporte de malotes de dinheiro ficaram no local. Armados, eles fizeram a segurança em frente ao veículo que teve a porta arrancada.

O caminhão, que ainda segundo testemunhas, atende um frigorífico da região foi retirado com o apoio de um guincho. O acidente ocorreu a poucos quilômetros da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trecho no qual o acidente aconteceu é sinalizado, mas, segundo os órgãos de trânsito, a falta de atenção e a pressa continuam sendo as maiores causadoras de acidentes. A PRF foi acionada e auxiliou na organização do tráfego de veículos na área.