Colisão entre motocicletas deixa dois homens mortos em Altamira

Um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (9) resultou na morte de dois motoqueiros na estrada principal da Gleba Assurini, a dois quilômetros de distância da bolsa de Altamira, região sudoeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Benedito Bahia Pacheco, 54 anos, e o professor Genisvauro Vieira da Rocha, de 36 anos. As informações são do Confirma Notícia.

Benedito estava pilotando moto supostamente na contramão, quando em uma curva da via, teria batido contra Genisvauro, que vinha do Travessão do Cajueiro, sentido Altamira. Benedito não usava capacete de proteção e morreu ainda no local. Já Genisvauro, ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto.

A Secretaria de Educação de Altamira confirmou a morte de Genis, como era conhecido carinhosamente o docente. Ele atuava na área rural da cidade como professor do 1º ao 5º ano.

“Docente dedicado e talentoso, colega gentil e cordial com todos os que cercavam e um amigo mais que generoso. Nossos sentimentos estão com a família, bem como nossas orações para que Deus os conforte nesse momento de irreparável perda”, diz comunicado.

Benedito tinha uma pequena propriedade no Travessão dos Nenén e estaria retornando do porto da balsa após ter dado uma carona a um amigo.