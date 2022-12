Motorista morre carbonizado após colidir contra carreta

Um motorista de 31 anos morreu carbonizado após uma colisão frontal contra uma carreta, na madrugada desta sexta-feira (9), na MS-134, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande (MS). Com informações da MidiaMax.

O condutor do Fiat Uno, identificado como Noel de Oliveira Flores Júnior, teria feito uma manobra irregular. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão informou que seguia pela via, no sentido Nova Andradina - Casa Verde, quando um Fiat Uno, que vinha no sentido contrário, teria invadido a contramão e colidido com o caminhão. O impacto provocou um incêndio no veículo menor e a vítima morreu carbonizada.

A polícia constatou que a mãe de Noel havia comprado o carro recentemente. Ela relatou que o filho trabalha em Brasilândia e estava voltando para casa no momento do acidente. A perícia, Corpo de Bombeiros e BPMRv (Batalhão da Polícia Militar Rodoviária) estiveram no local, além da Polícia Civil. O acidente foi registrado como provocado pela própria vítima.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)