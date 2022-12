Adolescente morre após ser esmagado por caminhão na rodovia PA-370, em Uruará

Um adolescente de 16 anos morreu após ser esmagado por um caminhão na manhã desta sexta-feira (9) no município de Uruará, região sudoeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava pilotando uma motocicleta na rodovia PA-370, que fica distante cerca de 5 quilômetros da sede da cidade. As autoridades não souberam informar como choque entre os dois veículos aconteceu. O caminhoneiro foi encaminhado junto com o automóvel que dirigia à Delegacia de Polícia Civil (PC) de Uruará, para realizar os devidos procedimentos.

VEJA MAIS

Testemunhas apontam que o jovem teria sido atingido pelo caminhão em uma curva. Imagens foram compartilhadas nas redes sociais onde mostram a moto totalmente destruída após o impacto. O adolescente morreu no local, antes de receber atendimento médico.

O garoto cursava o 8º ano de uma unidade educacional de Uruará. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.