Mototaxista é morto na frente da esposa e dos filhos dentro de casa em Marituba

O mototaxista Waldir Oliveira de Almeida, 28 anos, foi assassinado a tiros no final da noite desta quinta-feira (8), no bairro de Santa Lúcia, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. Três homens invadiram a residência da vítima e a executaram dentro do imóvel, localizado na rua Terceira. Waldir foi morto na frente da esposa e dos filhos. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada, por volta das 23h, para remover o corpo. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos e motivação para o homicídio. O caso será investigado pela Seccional Decouville.

Policiais militares do 21º Batalhão atenderam a ocorrência e apuraram, inicialmente, que Waldir foi morto com disparos de arma de fogo calibre ponto 40. O mototaxista não tinha passagem pelo sistema prisional. Os tiros atingiram a cabeça, braço e costas da vítima.

Familiares de Waldir detalharam que, no momento do crime, dois homens invadiram a casa da vítima. Um terceiro criminoso ficou do lado. Ele estava em um carro preto, usado para dar apoio à fuga. Ainda de acordo com os familiares, os assassinos ordenaram que Waldir saísse de dentro do imóvel, o que não foi obedecido. E, então, o rapaz foi morto dentro de um dos cômodos de sua casa.

Logo após o crime, imagens foram compartilhadas nas redes sociais. A vítima aparece vestida apenas com um short, de bruços no chão, próximo de uma cama. Nas costas de Waldir, há várias marcas de disparos. Possivelmente, quando foi atacado, o rapaz ainda tentou correr para se defender, mas foi novamente alvejado. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Seccional Decouville, em Marituba. “A vítima, um homem identificado como Waldir Oliveira de Almeida, foi morto dentro da própria casa, atingido por disparos de armas de fogo. Um inquérito foi instaurado e apurações estão sendo feitas para elucidar a motivação e identificar as pessoas envolvidas no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido”, pediu a PC.