Suspeito morre e comparsa é preso após confronto com a polícia em Marabá

Wenderson Lucas Ribeiro Marinho, conhecido como "Luquinhas", morreu em confronto com a polícia no início da noite de quarta-feira (7) em Marabá, região sudeste do Pará. O caso ocorreu na Vila Canaã, conhecida popularmente como Vila do Rato. O comparsa do suspeito, Manoel Tiago da Silva, foi preso pelos policias. As informações são do Confirma Notícia.

A polícia informou que Luquinhas foi preso em flagrante enquanto vendia drogas. Manoel estava com ele no momento do crime. Os agentes de segurança se aproximaram e um tiroteio iniciou.

Os agentes visualizaram rastro de sangue que seguia em direção a uma área de mata. Em seguida, encontraram Luquinhas caído, ao lado de uma pistola.

O relato da guarnição do Tático II, da Polícia Militar (PM), o fato ocorreu por volta das 18h. Assim que o confronto terminou, Manoel foi encontrado com R$ 252 em espécie, 23 “petecas” de crack, dois pacotes de cocaína e dois aparelhos celulares.

O suspeito baleado foi levado até ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Manoel foi detido em flagrante e autuado pelo crime de tráfico de drogas.