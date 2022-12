'Vovó do tráfico' é presa pela polícia no momento em que realizava a venda do entorpecente

A guarnição do 23º Batalhão de Polícia Civil de Parauapebas, sudeste do estado, realizava ronda pelo bairro Vila Nova, quando avistou uma idosa na porta de um estabelecimento comercial repassando um objeto pequeno a um jovem. Os militares resolveram realizar abordagem policial. Com a aproximação da guarnição o rapaz ficou bastante nervoso.

Lucas da Silva Souza, de 19 anos de idade, foi orientado pelos militares a apresentar o objeto repassado pela senhora. Questionado quanto à origem do entorpecente, ele informou ter comprado pelo valor de R$ 20 da “vovó do tráfico", se referindo à senhora Maria Luciene da Conceição Sousa.

VEJA MAIS

A Polícia Militar também realizou abordagem a Maria Luciene. Ela foi questionada sobre o entorpecente e alegou aos militares que era apenas usuária. Em seguida, chegou a tirar uma pequena pedra de entorpecente de dentro da roupa. Perguntado se havia mais entorpecentes, a idosa disse: “pode revirar a casa de cabo a rabo se quiser! Eu não tenho!”.

Lucas da Silva Souza, usuário detido após comprar droga com a vovó do tráfico (Polícia Militar)

A mulher autorizou a entrada da guarnição para revistar as dependências do imóvel em busca pelo entorpecente. Os policiais encontraram a droga escondida com um pano dentro de um compartimento do banheiro da casa. A quantidade de uma pedra grande de crack. Ao ver que os policiais encontraram o entorpecente, a idosa disse: “eu já perdi mesmo… Só que eu não vou derrubar quem me entregou… Eu não sou igual a esse moleque ai (se referindo a Lucas, por ele ter entregue ela)”.

Substância apreendida no imóvel da idosa (Polícia Militar de Parauapebas)

Maria Luciene e Lucas da Silva foram encaminhados para a 20ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A droga também foi apresentada na delegacia pesando aproximadamente 196 gramas.