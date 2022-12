Corpo de lavador de veículos é jogado em vala na zona rural de Anapu

Funcionário de um lava a jato, Gilson de Jesus dos Santos, de 19 anos, foi encontrado morto no final da noite de quarta-feira (7) em uma vala localizada na zona rural de Anapu, município na região sudoeste do Pará. A Polícia Civil (PC) atendeu o caso, que assustou os moradores. As dinâmicas e motivação do crime não foram esclarecidas pelas autoridades. As informações são do Confirma Notícia.

Os residentes localizaram o corpo da vítima em uma área chamada de Mata Preta, que fica no Ramal da água Preta, distante cerca de 42 quilômetros de Anapu, e acionaram as autoridades policiais.

Um inquérito foi instaurado pela polícia para investigar o homicídio. O local onde Gilson trabalhava ficava no centro da cidade.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.

Ajude com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.