Homem suspeito de atear fogo em duas mulheres se entrega à Polícia em Parauapebas

Desde que ateou fogo na própria companheira, Edinalda Maria da Conceição, e no corpo de uma amiga dela, Sônia Maria Vieira, na noite da última segunda-feira (5), Raimundo Nonato dos Santos, conhecido como "Meia-Noite", estava foragido. Mas, na manhã desta quinta (8) ele resolveu se entregar à Polícia. Raimundo disse à Imprensa que se arrependeu do que fez. Com informações da Redação e do blog Zé Dudu.com.br.

O caso aconteceu no Assentamento Recanto da Serra, região do Bairro Tropical, em Parauapebas. A companheira dele, Edinalda Conceição, teve 75% do corpo queimado e está em estado grave. A amiga dela, Sônia Vieira, também saiu bastante queimada do episódio.

Investida

De acordo com uma testemunha, que prefere não se identificar, Raimundo e a companheira estavam em uma chácara a assistiam ao jogo da Seleção Brasileira. De repente, ele se aproximou da mulher e jogou álcool, encharcando as roupas de Edinalda, e em seguida, valendo-se de um isqueiro, ateou fogo na vítima. Sônia, amiga de Edinalda, tentou apagar as chamas e acabou se queimando por também ter uma quantidade de álcool no corpo.

As mulheres gritaram por socorro, mas não foram ouvidas. Sem ajuda, elas tiveram de se defender de Raimundo, que tentou atacá-las com uma faca de cozinha. Um popular chegou a tentar intervirm batendo no agressor com um pedaço de pau. Foi quando o suspeito desistiu do ataque e deixou o local, mas, antes disso, trancou ambas dentro do imóvel.

Um vizinho ouviu os gritos e conseguiu arrombar a porta da casa, a testemunha conseguiu levar as duas vítimas ao Hospital Geral da Parauapebas. O acusado ainda teria ameaçado voltar e tocar fogo em tudo na casa e matar a companheira. Circula a informação de que o crime teria sido provocado por ciúme, o que está sendo apurado pela Polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).