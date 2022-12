Homem é preso por ameaçar trabalhadores e PM descobre vídeo de tortura no celular dele

Um homem identificado como Elton Silveira Ebrahim Nascimento, de idade não divulgada, foi preso pela Polícia Militar (PM) na manhã do último domingo em Anapu, sudoeste do Pará. Inicialmente, Elton foi detido por ameaças contra funcionários de uma empresa de transporte interestadual. No entanto, no celular dele, a PM descobriu posteriormente que o suspeito teria torturado uma pessoa na cidade de Medicilândia, região sudeste do Estado. As informações são do Confirma Notícia.

De acordo com a polícia, Elton estava tentando embarcar num ônibus para Altamira, mas não tinha dinheiro para pagar a passagem. Em seguida, ele supostamente ameaçou os trabalhadores locais e acabou gerando um pânico após a situação. A PM foi acionada.

Cenas de tortura

Os policiais encontraram Elton descontrolado e encontraram com ele três facas, um canivete e uma tesoura. Ele foi detido. Após desarmá-lo, o aparelho celular do homem guardava cenas de tortura e tentativa de homicídio.

Nas imagens, a vítima, que não é possível identificar, aparece toda ensanguentada no banheiro de um hotel de Medicilândia. Elton filmava tudo e se filmou durante o ato. O suspeito negou o crime à polícia.

O caso de tortura foi checado com as autoridades da cidade onde caso aconteceu e descobriram que um homem tinha sido internado em estado grave de saúde, respirando com a ajuda de aparelhos depois de ter sido esfaqueado e espancado. A ocorrência era investigada pela Polícia Civil (PC).

Elton segue preso e à disposição da Justiça. Até agora a polícia sabe que o suspeito passou de ônibus por Altamira no dia 3 de novembro e seguiu direto para Anapu. Elton se apresentou como membro de um grupo criminoso.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Medicilândia comunicou que a vítima da tortura, que aparece no vídeo, foi socorrida e levada ao Hospital Regional Público da Transamazônica.