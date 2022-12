Cinco pessoas são condenadas a mais de 60 anos de prisão por assalto a banco em Concórdia do Pará

Cinco pessoas acusadas de roubarem a agência bancária do Banpará, no município de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado, foram condenadas nesta segunda-feira (5) a 60 anos e seis meses de prisão. O caso aconteceu há três anos, no dia 15 de novembro de 2019. Os réus foram identificado como Herick Costa Nunes, Julio do Nascimento Lobato, Paulo Garcia da Rocha, Adauto Araujo Portela e Dheciane Martins Bogea. O juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém também negou o direito deles recorrerem em liberdade.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) informou que a decisão de condenação foi levada em conta os crimes de roubo majorado em concurso formal, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em concurso material.

Além da sentença, os acusados receberam a condenação de 2.160 dias-multa. “Quanto aos crimes de roubo em face da instituição financeira e em relação ao veículo mencionado nos autos, assim como no que toca ao delito de integrar associação criminosa e o de posse de arma de fogo de uso restrito, as provas dos autos direcionam para condenação dos réus”, destaca a decisão.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo de uso restrito, explosivos e várias vítimas foram feitas reféns. A quantia que o réus conseguiram levar no crime não foi revelada.

A denúncia aponta que Marivaldo Lessa Pinto foi contratado para realizar um frete. Num determinado trecho em direção à cidade de Aurora do Pará, os acusados o fizeram refém e foram até Concórdia do Pará.

Entre os réus, outras quatro pessoas, de nomes não informados, entraram no carro de Marivaldo, onde havia mais passageiros, e os colocaram como escudo humano em frente à agência bancária. Os envolvidos explodiram os cofres, enquanto as vítimas estavam em bares das proximidades do banco.

Em seguida, outro veículo chegou e a ré Dheciane Bogea desceu orientado os integrantes a não tocarem nos reféns e nem roubar os pertences deles, alertando que o objetivo do crime era o roubo do banco. Depois da ação, os acusados fugiram em dois carros e levaram os reféns até a saída da cidade onde o crime aconteceu.

Garrafão do Norte

Outro caso de assalto a banco foi registrado na última quarta-feira (30) em uma agência do Banpará e da Caixa Econômica Federal no município paraense de Garrafão do Norte. Pelo menos 17 pessoas participaram do crime. Quatro prisões foram feitas e quatro suspeitos morreram durante a ação da força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A polícia apreendeu 15 armas longas, dois revólveres e 50 quilos de munições. Explosivos, coletes balísticos, rádios comunicadores, sete quilos de entorpecentes e uma quantia de aproximadamente R$ 40 mil em espécie foram confiscadas durante a ação das forças de segurança.