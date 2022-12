Homem troca tiros com a polícia e acaba morto no Tenoné

Um homem que não teve identidade divulgada morreu na tarde desta sexta-feira (2), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, no bairro do Tenoné, em Belém. Segundo a PM, uma equipe do motopatrulhamento do CPC II fazia rondas, quando avistou um homem. Ao perceber a aproximação da equipe tentou fugir, abandonando uma sacola com entorpecentes. “Ao perceber que estava cercado, ele disparou contra os agentes e foi atingido na troca de tiros”, informou a Polícia Militar, por meio de nota.

“Ele foi socorrido para uma unidade de ​​saúde, porém morreu durante o atendimento. Uma arma de fogo, munições e entorpecentes foram apreendidos e apresentados na Seccional Urbana de Icoaraci”, diz o comunicado. A PM não informou se o suspeito tinha outros antecedentes criminais. A Polícia Civil vai investigar o ocorrido na tentativa de localizar pessoas ligadas ao homem.

Nas redes sociais, amigos do rapaz se manifestaram sobre a morte dele. “Lamentável ter morrido dessa forma”, “Descanse em paz”, “Que Deus dê o consolo à família”, escreveram os internautas.