​​Icoaraci: Polícia confirma a morte da quinta vítima baleada na Feira da 8 de Maio

Morreu nesta sexta-feira (2) a quinta vítima de uma tentativa de assalto a um supermercado localizado na Feira da 8 de Maio, entre Moura Carvalho e Estrada Velha do Outeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. Por meio de nota oficial enviada à reportagem, a Polícia Civil informou que a vítima, cujo nome não foi divulgado, estava internada e não resistiu aos ferimentos. Com isso, o número de mortos na ocorrência subiu para cinco.​​ A PC não confirmou nenhuma prisão.

Nas redes sociais, especulava-se que seis pessoas haviam morrido. No entanto, essa informação não foi assegurada oficialmente pela instituição. “A Polícia Civil informa que uma das pessoas atingidas por disparos de arma de fogo no crime ocorrido na última quarta-feira (30), na feira da avenida 8 de Maio, em Icoaraci, morreu nesta sexta-feira (02). A vítima estava internada e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, cinco pessoas morreram em decorrência do crime”, informou a PC.

A Polícia Civil reforçou que o caso segue em investigação por meio da Divisão de Homicídios. “A PC ressalta que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para identificar a motivação dos crimes e localizar as pessoas envolvidas na ação criminosa. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, 181. O sigilo é garantido.”

Na noite da última quarta-feira (30), uma tentativa de assalto a um supermercado de Icoaraci terminou com quatro pessoas mortas – dois bandidos e dois trabalhadores. Durante troca de tiros entre seguranças do estabelecimento comercial e criminosos, quatro pessoas foram atingidas. O feirante Édson Barros Corrêa, de 39 anos, foi vítima de bala perdida. Ele morreu no local com um tiro no peito. Os outros três atingidos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Um deles, um segurança não identificado, morreu enquanto recebia atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima que continua internada.



Durante a fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Um suspeito, não identificado, morreu. Ainda como desdobramento da ação criminosa, outro criminoso foi encontrado morto na ocupação do Buraco Fundo. Ele foi identificado como Dhonatan Soares Sena, de 22 anos, e apresentava duas perfurações de arma de fogo. No local, a Polícia Científica do Pará (PCP) apurou que o rapaz foi desovado ali, de forma ainda não esclarecida. A polícia não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do baleamento do jovem, mas o reconheceu como envolvido no grupo de assaltantes.