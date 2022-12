Tentativa de assalto termina com 4 mortos em Icoaraci

Uma tentativa de assalto a um supermercado terminou com quatro pessoas mortas, sendo dois trabalhadores e dois suspeitos, na noite desta quarta-feira (30), em Icoaraci. A ação criminosa teve início na Feira da 8 de Maio, entre Moura Carvalho e Estrada Velha do Outeiro, onde criminosos, divididos em dois carros, trocaram tiros com seguranças do estabelecimento comercial. Quatro trabalhadores – três seguranças e um feirante – foram baleados. O feirante Édson Barros Corrêa, de 39 anos, foi vítima de bala perdida. Ele morreu no local com um tiro no peito. Os outros três atingidos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Um deles, um segurança não identificado, morreu enquanto recebia atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois feridos.

Ainda na ação, durante a fuga, um suspeito, de nome desconhecido, morreu numa troca de tiros com a polícia. Outro criminoso foi encontrado morto na ocupação do Buraco Fundo. Ele foi identificado como Dhonatan Soares Sena, de 22 anos, e apresentava duas perfurações de arma de fogo. No local, a Polícia Científica do Pará (PCP) apurou que o rapaz foi desovado ali, de forma ainda não esclarecida. A polícia não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do baleamento do jovem, mas o reconheceu como envolvido no grupo de assaltantes.

Para executar o crime, os suspeitos estariam portando armas de grosso calibre, incluindo fuzil. Moradores teriam recolhido as cápsulas que restaram no local. Essa informação, no entanto, não foi confirmada de forma oficial pela polícia.

Peritos da Polícia Científica analisam a cena do crime em Icoaraci (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Os criminosos estavam divididos em dois carros, sendo um HB20 cinza e um Ford Ka, de cor branca. Na fuga, o condutor do primeiro automóvel perdeu a direção e atravessou o meio-fio no cruzamento da Quinta Rua com a avenida Dr. Lopo de Castro, em Icoaraci. Segundo policiais do 10º Batalhão, o suspeito e o comparsa dele abordaram um outro veículo, Toyota Etyos, e deram prosseguimento à fuga. Ainda de acordo com informações policiais, já na travessa Soledade, entre a Quarta e Quinta, os dois foram interceptados. Houve troca de tiros. Um suspeito fugiu. Outro foi baleado e morto. A polícia não soube fornecer detalhes sobre os ocupantes do veículo branco.

Um dos veículos utilizados pelos criminosos foi interceptado pela PM (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Em frente ao supermercado que foi alvo dos bandidos, a Polícia Científica analisou o corpo do feirante Édson. Os peritos informaram que ele foi alvejado por um único tiro na região do tórax. Curiosos e familiares do trabalhador acompanharam o trabalho dos peritos, que, em seguida, se deslocaram para a ocupação do Buraco Fundo. Chegando lá, foram informados que Dhonatan foi desovado. O local é de difícil acesso. Ao se depararem com o corpo, moradores da área relataram que ainda tentaram socorrer o rapaz e o colocaram em cima de uma lona. Porém, ele já estava morto.

As quatro mortes serão investigadas pela Polícia Civil, através da Divisão de Homicídios. As equipes policiais também tentam apurar se há mais envolvidos na ação criminosa. Qualquer informação que ajude a elucidar o ocorrido pode ser repassado ao 181, que é o número do Disque-Denúncia.

