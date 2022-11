Homem é preso acusado de tentar matar o próprio pai no município de Uruará

Fernando Lima de Silva, de 30 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (29), na zona rural de Uruará, sudeste do Pará, acusado de tentativa de homicídio contra o próprio pai com um tiro de espingarda. A prisão foi momentos após o crime, que aconteceu em uma propriedade localizada na vicinal do travessão 170 Sul, distante 13 km da rodovia Transamazônica. As informações são dos portais Confirma Notícia e O Impacto.

A prisão ocorreu durante o deslocamento de uma equipe da Polícia Militar para o local do crime, momento em que o até então suspeito estava em deslocamento da cena em uma moto, carregando botijões de gás. Uma espingarda calibre 20, com 5 cartuchos intactos, foi encontrada com Fernando, que confessou a autoria do disparo e disse trabalhar em uma serraria no município. Segundo a corporação, nenhuma resistência foi encontrada durante a ação.

A vítima, um idoso de 60 anos, identificado como Francisco das Chagas Silva, foi atingida na região do abdômen. Ainda de acordo com a PM, tudo teria ocorrido após um desentendimento entre pai e filho, momento em que Fernando pegou a arma e efetuou o disparo.

Os moradores do local acionaram a PM e o socorro foi prestado ao idoso, que foi encaminhado para o Hospital Municipal de Uruará, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Fernando já tem uma passagem pela polícia pelo crime de estupro e foi apresentado Na Delegacia de Polícia Civil de Uruará.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar para saber mais detalhes sobre o crime e aguarda retorno.