Dupla que vendia vagas em filas bancárias é presa em Barcarena

Dois homens, identificados como Adriano de Jesus Monteiro e Bruno Eduardo Dias Negrão, foram presos na manhã desta quarta-feira (30) durante a operação “A Fila Anda I”, da Polícia Civil (PC). Denúncias anônimas sobre venda ilegal de vagas em filas em frente à agência da Caixa Econômica Federal de Barcarena, na Grande Belém, levaram os agentes a abrir investigações e identificar os suspeitos.

A PC usou, ainda, a coleta de relatos em redes sociais e imagens de câmeras de segurança da agência para levantar as informações da dupla que agia no local. Vários crimes foram cometidos, como ameaças, constrangimento e injúrias, além de atentados contra a segurança do serviço de utilidade pública.

Para alcançar o resultado da operação, os agentes se infiltraram na fila e conseguiram identificar os suspeitos, que estavam praticando o crime, e passaram a informação para o restante da equipe. A dupla foi presa em flagrante e conduzida até a unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Na ocasião, vários outros nomes de pessoas envolvidas foram levantados e a investigação segue em andamento, com perspectiva de novas ações in loco, conforme relatado pela PC.