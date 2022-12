Homem é morto a facadas após bebedeira em um bar de Uruará

​Um homem, que não teve identidade revelada, morreu após ser atingido com uma facada na barriga, na noite de quinta-feira (2), em Uruará, sudoeste do Pará. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um suspeito foi preso. A Polícia Civil vai investigar o homicídio. Com informações do site Giro Portal.

Segundo a PM, o esfaqueamento ocorreu na praça municipal, na esquina da avenida Ângelo Debiase com a avenida Perimetral ​​Sul. O homem, que ficou com as vísceras expostas, chegou a ser socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital.

De acordo com testemunhas, durante uma bebedeira a vítima desferiu um tapa no rosto de um dos amigos que estavam com ele. O suspeito esperou anoitecer para poder se vingar, o que acabou culminando com o homicídio. Mas os fatos ainda estão sendo apurados pela polícia.

Ainda segundo as autoridades policiais, o suspeito do esfaqueamento, identificado como Otávio Cunha do Rosário Filho, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis. Ele ficou custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.