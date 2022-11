Recém-saído da prisão, homem é morto com vários tiros de arma de fogo em Redenção (PA)

Um crime violento foI registrado na noite da última segunda-feira, 28, em Redenção, região sudeste do Estado. Um homem, identificado como Breno Formiga Nascimento, foi baleado com diversos disparos de arma de fogo na avenida Olga Lustosa, bairro Capuava. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia suspeita de execução.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará (PM) de Redenção, que esteve no local dando início aos primeiros procedimentos, Breno Formiga Nascimento estava em um bar conhecido como 'Bar do Lúcio', quando, na saída, dois homens usando capacetes chegaram ao local e efetuaram vários disparos contra Breno.

VEJA MAIS

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que a vítima já tinha morrido e acionou a Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Ao investigar as primeiras informações sobre o morto, os policiais descobriram que Breno era recém-saído da prisão, estando há cerca de uma semana em liberdade. Ele havia sido preso em 2015, supostamente por crime ligado ao tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Pará instaurou um iquérito para investigar a motivação e a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Informações que possam ser úteis no esclarecimento do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.