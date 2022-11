Caso Yasmin: juíza rejeita soltura do dono da lancha e marca audiência para janeiro de 2023

A juíza Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva de Lucas Magalhães, proprietário e condutor da lancha onde estava a influencer e estudante universitária Yasmim Cavaleiro de Macedo. A jovem morreu durante um passeio na lancha, no dia 12 de dezembro do ano passado. A magistrada também marcou para o dia 17 de janeiro de 2023 a audiência de instrução e julgamento do réu, que segue preso sob a acusação de homicídio com dolo eventual, disparo de arma de fogo e fraude processual. O processo é o de número 0800556-94.2022.8.14.0401.

VEJA MAIS

Na análise da juíza, ainda que o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) tenha sido favorável à soltura, a defesa não apresentou novas provas que fossem suficientes para alterar as medidas já tomadas no processo. Com isso, em decisão publicada no dia 25 de novembro - que só agora se tornou mais pública, já que o caso é tratado sob sigilo - a juíza rejeitou a soltura de Lucas. Não houve novas medidas específicas sobre o caso.

No texto da decisão, a juíza destacou que Lucas, pelas investigações, teria "...obstruído a investigação policial, após o desaparecimento da vítima; teria supostamente escondido a arma de fogo que manuseou no dia dos fatos; teria determinado a modificação da lancha apreendida e teria inserido após os fatos delituosos novos equipamentos de segurança".

Lucas foi preso em Ananindeua, no dia 3 de novembro. A defesa argumentou que a prisão foi ilegal.