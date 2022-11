Dupla desce de carro atirando e mata dois homens em Tucumã

Dois homens não identificados foram mortos no início da noite deste domingo (27), na rua Redenção, bairro das Flores, em Tucumã, no sudeste do Pará. Ninguém foi preso. Policiais militares estiveram no local do duplo homicídio e apuraram que os suspeitos estavam em um carro, quando chegaram atirando na direção das vítimas.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou “que equipes do 36º Batalhão, que atuam no município de Tucumã, foram acionadas para verificar uma denúncia de duplo homicídio no bairro das Flores. Testemunhas contaram que homens em um carro chegaram no local já atirando.

Duas pessoas morreram na hora. Os militares permaneceram na área até a chegada das equipes de perícia e remoção, enquanto rondas para localizar os suspeitos eram realizadas. As buscas por informações que possam ajudar a solucionar o caso continuam”, disse a PM.

A polícia não forneceu maiores informações sobre o caso. Por isso, não se sabe o que pode ter motivado o duplo homicídio. Também não há detalhes se as vítimas tinham envolvimento com o crime. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil, que deverá elucidar o ocorrido.