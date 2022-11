Jovem é morto a tiros no meio da rua em Tucuruí, no Pará

Um homem identificado como Matheus Cunha Costa, de 25 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (27), no bairro Jardim Paraíso, em Tucuruí, no sudeste paraense. O crime ocorreu nas proximidades de uma rede de hipermercados. Dois homens em uma moto são suspeitos da autoria do homicídio. Eles ainda não foram presos. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens compartilhadas nas redes sociais após o homicídio mostram a vítima caída ao chão. Através dos registros, é possível ver que Matheus foi atingido na região da cabeça e do peito. Curiosos se aproximaram do local, que, posteriormente, foi isolado pela Polícia Militar, para que a Polícia Científica do Pará (PCP) pudesse analisar e remover o cadáver.

A polícia não divulgou detalhes sobre o que pode ter motivado o crime. Porém, de acordo com informações divulgadas pelo Portal da Cidade de Tucuruí, Matheus já tinha passagem pela polícia. Ainda segundo a publicação, a vítima caminhava pela rua, quando alvejada e morta.

Equipes da Divisão de Homicídios e Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí estiveram na cena do crime para acompanhar a remoção do corpo e tentar ouvir testemunhas do crime enquanto. Qualquer informação que ajude as autoridades policiais pode ser repassada ao Disque-Denúncia, através do número 181. A ligação é gratuita, com sigilo garantido.