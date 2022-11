Jovem que matou soldado do Exército no Pará é preso em Mato Grosso

Um homem de 26 anos, que não teve identidade divulgada, foi preso na última sexta-feira (25), na cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. O suspeito de assassinar a tiros o soldado do Exército Brasileiro Jonathan Rodrigues da Silva Félix, durante um roubo, estava há mais de dois anos foragido. O crime ocorreu no ano de 2022, em Marabá, no sudeste paraense.

Os policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, com apoio do Núcleo de Inteligência (NI), da Delegacia Regional de Rondonópolis, identificaram o suspeito escondido em uma residência no bairro Rosa Bororó. O endereço onde o suspeito foi encontrado já vinha sendo monitorado.

Segundo a polícia, a equipe de investigadores passou três dias em campana no local. O jovem foi abordado no momento em que saía do imóvel. Em cumprimento ao mandado de prisão temporária, o preso foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará na tentativa de obter mais detalhes sobre o processo de transferência do suspeito para o Estado.