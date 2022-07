Militar do Exército desaparecido em praia de Marabá é encontrado morto

Um soldado do Exército Brasileiro (EB), identificado como Maickson Henrique da Silva Moura Fé, de 22 anos, morreu ao se afogar no último sábado (16), no Rio Tocantins, à altura do bairro de São Félix, em Marabá, região sudeste do Pará, após tentar salvar um grupo de adolescentes. O corpo dele foi encontrado, por volta das 7h deste domingo (17). Com informações do site Correio de Carajás.

O Comando Militar do Norte (CMN) emitiu nota lamentando o falecimento do soldado. "O militar foi vítima de um afogamento no último sábado (16), no Rio Tocantins, em Marabá. Ele ingressou no Exército Brasileiro em 2020, e atualmente estava lotado na 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva, vinculada ao 52º Batalhão de Infantaria de Selva (52º BIS), em Marabá. O 52º BIS acompanha a ocorrência com uma equipe de assistência psicológica à família.", diz a nota do Exército.

Testemunhas informaram que os jovens teriam se envolvido no princípio de afogamento ao tentarem atravessar a nado da margem do rio para a chamada “prainha”, uma ilha de areia que se forma nesta época do ano. A distância parece pequena aos olhos, mas a travessia a nado é dificultosa e perigosa, diante da correnteza.

Henrique foi acionado sobre a situação dos jovens e caiu na água em socorro a eles, e ainda teria conseguido salvar dois deles. A mãe dele, Laurinete Santos, contou que o filho estava se afogando e dois amigos tentaram salvá-lo. “Ainda conseguiram pegar na mão e na camisa dele, mas não deu para puxar. Eu estava na praia, mas estava na barraca”, detalha.

Antes da informação do corpo de Henrique ter sido encontrado, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Laurinete disse que muita gente estava ajudando nas buscas para encontrar Henrique. “Tenho fé em Deus que vou ver meu filho perfeitinho”.

Praia do Tucunaré

No último dia 11, um jovem de 17 anos morreu afogado na praia do Tucunaré, em Marabá. De acordo com informações do 5º Grupamento Bombeiro Militar em Marabá, Luis Fernando da Conceição Melo, estava brincando com seu irmão no rio Tocantins, momento em que de repente mergulhou, mas não emergiu mais. Imediatamente buscas começaram a ser feitas na área em que a vítima se banhava dentro do cordão de isolamento, e após poucos minutos de busca o corpo da vítima foi encontrado.