Militar do Exército desaparece em praia de Marabá

Um militar do Exército Brasileiro (EB), identificado como Henrique Moura, desapareceu neste sábado (16), na prainha de São Félix, em Marabá, região sudeste do Pará. As informações são do Debate Carajás.

Henrique estaria se divertindo nas águas do rio Tocantins quando desapareceu ainda neste sábado. O Corpo de Bombeiros contou que um grupo de banhistas adolescente foi atravessar a margem do rio Tocantins para uma ilha que se foram sempre que o rio seca, próximo a ponte rodoferroviária. No entanto, alguns jovens começaram a se afogar. O militar teria resgatado duas pessoas, mas afundou logo depois e não voltou a superfície. Até o momento, o corpo de Henrique não localizado.

Uma equipe de mergulhadores especializada será encaminhada de Belém para o local do acidente para ajudar nas buscas pelo militar.

O militar seria filho de um casal conhecido na região, Nonato e Lica. Henrique seria soldado do Exército.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros para colher mais detalhes sobre o caso.