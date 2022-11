Acusado de integrar organização criminosa é morto em confronto com a polícia no Pará

Um homem acusado de integrar uma organização criminosa morreu durante confronto com policiais no município de Mãe do Rio, região nordeste do Pará. O confronto aconteceu durante operação para cumprir mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa, envolvida em diversos crimes na região, como furtos, roubos, homicídios e tráfico de drogas. Cerca de 40 agentes, do 19° Batalhão da Polícia Militar (19° BPM), do 3° Batalhão de Missões Especiais (3° BME) e da Polícia Civil, estão envolvidos na ação. Com informações de Portal Gurupi.

A PM informou que um levantamento foi realizado na área e apontou que pelo menos 15 suspeitos estariam escondidos em casas na região de mata, próxima à comunidade São Benedito, na zona rural do município. As equipes foram divididas para evitar fugas dos suspeitos e verificar uma maior extensão da área.

Durante o cerco, um homem, que estava em uma casa, atirou contra os agentes, houve uma troca de tiros e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu durante o atendimento. Durante a apresentação do fato na Delegacia de Polícia Civil de Mãe do Rio, foi verificado que o suspeito respondia por dois homicídios, um no estado do Maranhão e outro no interior do Pará.

Próximo ao local do confronto os agentes encontraram duas espingardas, com munições intactas e deflagradas, e 20 tabletes de maconha prensada, pesando 20.054 kg, além de 15 gramas de oxi e dois aparelhos celulares.