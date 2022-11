Adolescente morto em Altamira: terceiro suspeito de participar do crime é preso neste domingo (27)

O Superintendente Regional do Xingu, Ricardo Vieira, confirmou, neste domingo (27), a prisão do terceiro e último envolvido no crime que vitimou o adolescente Jadilson Sousa Vieira, de 17 anos, encontrado morto na calçada, com os pés e mãos amarrados e um corte profundo na garganta, em frente a um bar no bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará, na última sexta-feira (25). Os agentes afirmam que a motivação para o crime trata-se de uma disputa entre grupos criminosos rivais.

Deivid Medeiros Santos, de 24, foi detido na tarde deste domingo (27), escondido em uma residência no centro de Altamira, no bairro de Premem. Ele foi encaminhado a Delegacia de Homicídio de Altamira.

De acordo com o superintendente, Deivid é considerado parceiro amoroso da mulher, identificado somente como Gleiciane, responsável por atrair Jadilson para a execução. Ela foi presa no mesmo dia do assassinato do jovem.

Deivid foi quem conduziu a moto até o local do crime, e ajudou-a na execução do adolescente. “Com a prisão, a Polícia Civil esclarece em menos de 36 horas, uma das mortes mais violentas já registradas em Altamira”, afirmou a PC em nota.

Prisões

Por volta das 22h da última sexta-feira (25), foi presa a mulher - a que teria envolvido com Deivid -, em Vitória do Xingu, supostamente tentando uma fuga. Ela foi identificada após análise de imagens de câmera de monitoramento da rua onde o crime foi praticado.

A suspeita já tem passagem pela polícia e possui 'histórico de conflitos por consumo de entorpecentes'.Ela foi detida e encaminhada de volta para Altamira, onde segue à disposição da Justiça.

Já o segundo suspeito de envolvimento no assassinato do adolescente, que também não teve a identidade revelada, foi preso no sábado (26). Ele estava no município onde ocorreu o crime, escondido no bairro Jatobá e foi localizado graças a uma denúncia anônima.

O homem confessou ter participação no assassinato e confirmou o envolvido da mulher que havia sido presa na noite anterior. Ele também revelou aos policiais que a dupla teve ajuda de mais pessoas.

Colabore com as investigações

Quaisquer informações que possam colaborar com as investigações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar