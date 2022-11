Adolescente morto em Altamira: duas pessoas já foram presas suspeitas de participar do crime

Duas pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento no assassinato de um adolescente de 17 anos, identificado como Jardeilson Sousa Vieira, encontrado morto na calçada, em frente a um bar no bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará, na última sexta-feira, 25. Uma mulher foi presa no mesmo dia do crime e um homem foi preso no último sábado, 26. A polícia ainda investiga mais suspeitos. Com informações de Confirma Notícia.

Ainda na sexta-feira, 25, por volta de 22h, uma mulher que não teve a indetidade revelada foi presa no município de Vitória do Xingu, supostamente tentando fuga. Ela foi localizada pelo Núcleo Regional de Inteligência da polícia após a análise de imagens de câmera de monitoramento da rua onde o crime foi praticado.

A primeira suspeita foi presa no mesmo dia do crime após análise de câmeras de segurança. (Divulgação PC / Via Confirma Notícia)

A suspeita já tem passagem pela polícia e possui 'histórico de conflitos por consumo de entorpecentes', conforme apurou o site de informações do interior. Ela foi detida e encaminhada de volta para Altamira, onde segue à disposição da Justiça.

VEJA MAIS

O segundo suspeito de envolvimento no crime foi preso no sábado, 26, e também não teve o nome divulgado. Diferente da primeira suspeita, ele permaneceu no município onde aconteceu o crime, escondido no bairro Jatobá. Ele foi localizado graças a uma denúncia anônima.

O segundo suspeito foi preso no dia seguinte e confessou o crime. (Divulgação PC / Via Confirma Notícia)

Diante da abordagem da polícia, o suspeito chegou a confessar o crime e a confirmar participação da mulher que havia sido presa em Vitória do Xingu. Ele também contou que os dois tiveram ajuda de outras pessoas. Por isso, a polícia prossegue com as investigações para identificar e localizar mais envolvidos.

Ainda não foi esclarecida a motivação do crime. A polícia diz que diligências estão sendo feitas para apurar o que levou à execução de Jardeilson Sousa Vieira, de 17 anos. Ele foi encontrado morto na manhã de sexta-feira, 25, com os pés e mãos amarrados e um corte profundo na garganta. O corpo foi localizado em frente a um bar no bairro Brasília.

Colabore com as investigações

Quaisquer informações que possam colaborar com as investigações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar