Homem é preso após matar a esposa e abandonar filho de 2 anos em posto

Um homem foi preso em flagrante na noite do último domingo (27) suspeito de assassinar a esposa e abandonar o filho de dois anos em um posto de combustíveis, em São Vendelino, Rio Grande do Sul. Com informações do Uol.

A polícia afirma que o crime, possivelmente, aconteceu na noite anterior à prisão, no sábado (26), em Araricá. As circunstâncias da morte da mulher não foram confirmadas até o momento.

Após assassiná-la, o homem utilizou uma caminhonete para fugir e foi em direção a Bom Princípio. O circuito de monitoramento registrou o momento em que o indivíduo parou em um posto de combustíveis, deixou o filho com uma pessoa e fugiu do local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou o veículo conduzido pelo suspeito através de um sistema de cercamento eletrônico. Ele perdeu o controle da direção da caminhonete e acabou capotando em um matagal na região de São Vendelino.

O sujeito tentou fugir, mas foi contido pelos agentes de segurança. O caso está sendo investigado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)