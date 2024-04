Acidente entre moto e carro deixa vítima morta na avenida Júlio César neste domingo

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde deste domingo (28) em um acidente registrado na avenida Júlio César, em Belém.

De acordo com as primeiras informações dos agentes de segurança pública que atenderam o caso, o homem teria feito uma conversão indevida em um canteiro da avenida quando se desequilibrou e foi atingido por um carro de passeio, modelo Gol preto.

Com o impacto, o capacete usado pela vítima ficou preso entre as rodas do veículo. O motorista do carro não quis conversar com a reportagem que estava no local.