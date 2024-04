Homem é morto a tiros na tarde deste sábado no Jurunas

Um homem identificado apenas como Messias foi morto a tiros na tarde deste sábado (27), na avenida Roberto Camelier com a rua Nova, no bairro do Jurunas, em Belém. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Equipes da Polícia Militar estão no local para preservar a cena do crime.

Segundo informações de testemunhas que estiveram no local, a vítima foi atingida com pelo menos mais de três disparos. Uma mulher que estava com a vítima no momento também foi atingida pelos tiros e foi encaminhada para o hospital. Não se sabe até então o estado de sáude dela.

Os disparos teriam sido efetuados por um homem em uma moto. Ele fugiu em seguida. Familiares do homem que foi baleado estiveram no local após saber da notícia da morte dele. Equipes de remoção da Polícia Científica também foram acionadas para o local.