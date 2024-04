VÍDEO: Vigilante é morto com três tiros na cabeça em Marituba

Um homem identificado apenas como Cleiton foi morto com três tiros na cabeça, na tarde desta quarta-feira (24), às margens da BR-316, no bairro Almir Gabriel, em Marituba, na Grande Belém. A arma da vítima, que não era policial, foi roubada. Nenhum suspeito foi preso. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 14h, momento em que os estabelecimentos da área costumam estar fechados para o intervalo do almoço.

Ainda conforme as apurações iniciais da polícia, Cleiton, que era vigilante de uma sucataria e uma loja de rações próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, pode ter sido confundido com um agente da segurança pública que também seria prestador de serviço no local.

Equipes da Polícia Científica estiveram realizando a análise e remoção do corpo. A Polícia Civil também esteve no local e informou que “o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”. Familiares da vítima acompanharam os trabalhos policiais, mas não se manifestaram sobre o ocorrido.

Câmeras de segurança dos estabelecimentos registraram a ação criminosa. As imagens serão fundamentais para auxiliar a Polícia Civil nas investigações. Os registros mostram Cleiton sentado em uma cadeira, na calçada da sucataria, atrás de um monte de areia, quando dois homens em uma motocicleta se aproximam. O ocupante da garupa desce, usa o monte de areia para se esconder e se aproxima da vítima sem ser notado.

Cleiton, distraído mexendo no celular, é surpreendido com um tiro na cabeça, caindo ao chão. Enquanto um dos suspeitos realiza uma revista na vítima em busca de sua arma, o segundo atira mais vezes contra Cleiton, que já estava morto. Após o crime, os criminosos fugiram tomando rumo desconhecido. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.