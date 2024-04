Homem é morto a tiros de espingarda durante discussão na zona rural de Belterra

Um homem identificado como Miraldo Fernandes Silva, de 49 anos, foi morto a tiros no último domingo (21), em uma área conhecida como Beco Bento 16, na Comunidade Amapá, zona rural do município de Belterra, no Baixo Amazonas. De acordo com as primeiras informações, ele foi morto com um tiro no peito.

Evandro Neris Santana é o principal suspeito pelo homicídio. O crime ocorreu por volta das 23h50 no momento em que a vítima bebia junto com o suspeito. Foi quando eles iniciaram uma discussão e Evandro atirou contra Miraldo, que não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local para fazer os procedimentos cabíveis. Equipes da Polícia Científica também estiveram no local para fazer a remoção do corpo. O suspeito foi apresentado na delegacia de Belterra ainda no mesmo dia do crime.

Após a morte da vítima, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado ainda pela noite do domingo. Junto de Evandro, foi encontrada a arma utilizada no crime. Durante depoimento à polícia, ele confessou ter matado a vítima. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.