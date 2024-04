Suspeito de decapitar homem dentro de hospital é ex-funcionário do local; veja detalhes do caso

O suspeito de decapitar um funcionário do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza (CE), na manhã desta terça-feira (23/04), é um ex-funcionário do local. O homem já havia trabalhado na unidade de saúde há mais de um ano e, mesmo não compondo mais a lista de servidores, conseguiu entrar no local utilizando o reconhecimento facial. As informações foram repassadas pelo secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, ao g1. O suspeito do crime está foragido.

Segundo o representando do órgão, que interpreta o caso como crime passional, o suspeito foi até o hospital para matar o funcionário porque tinha ciúmes da esposa com ele.

"O autor tinha ciúme com relação à sua companheira que trabalha no hospital. Ele também já trabalhou no hospital até 2022", explicou Samuel Elânio. "Um dos funcionários, que foi a vítima, estaria se insinuando para a companheira do autor do crime, motivo pelo qual ele já tinha anunciado algumas vezes que ia praticar um ato desse tipo", completou o secretário.

O homem teria conseguido fácil acesso à unidade de saúde, portando consigo uma mochila onde havia a arma de fogo usada para assassinar a vítima. O suspeito acertou quatro disparos na vítima e depois a decapitou, segundo o secretário.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima fardada, caída no refeitório, com a cabeça ao lado, em uma poça de sangue. Também é possível ver uma faca próximo ao corpo. Outro funcionário foi baleado e encaminhado ao centro cirúrgico do local.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)