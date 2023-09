Suspeito de decapitar jovem é preso em Tucuruí

Wanderson Félix da Conceição, de idade não divulgada oficialmente, foi preso na segunda-feira (18), como suspeito de ter decapitado Jhemerson Pereira Lima, de 20 anos, no município de Tucuruí, sudeste do Pará. A prisão foi efetuada pelas equipes da Divisão de Homicídios de Tucuruí e da 15ª Seccional Urbana da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

O corpo de Jhemerson foi encontrado por moradores na manhã do último sábado (16), em um terreno baldio na Avenida Dois, no Bairro Alcobaça, em Tucuruí. Além de apresentar várias marcas causadas por objetos cortantes, o cadáver estava decapitado. A cabeça foi localizada a cerca de 1 quilômetro de distância, no mesmo bairro. A vítima residia em Anapu, no sudoeste do estado.

Wanderson Conceição já possui histórico criminal, mas a polícia não deu detalhes sobre em quais crimes ele está envolvido. Uma briga entre ele e a irmã da vítima é apontada como a possível motivação para o homicídio. As investigações estão em andamento para esclarecer a participação de outros possíveis envolvidos no crime.

Em nota, a PC do Pará detalhou que a justiça determinou a prisão preventiva do investigado e o mandado foi cumprido pela PC, com apoio operacional da Polícia Militar. "O preso foi conduzido para realização dos protocolos legais pertinentes e está agora à disposição do poder judiciário. Diligências seguem em andamento para identificar e prender outros possíveis envolvidos no crime", acrescenta a nota.