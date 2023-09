Corpo é encontrado sem cabeça e com sinais de esfaqueamento, na manhã deste sábado, em Tucuruí

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado sem a cabeça e com sinais de esfaqueamento, na manhã deste sábado (16), em um terreno baldio localizado no bairro Jardim Alcobaça, em Tucuruí, no sudoeste do Pará. O cadáver, do sexo masculino, foi avistado por um morador da localidade, que estava caminhando quando percebeu algo estranho naquela área. Com informações da rádio Energia FM 97,5 Tucuruí.

Rapidamente, outros moradores chegaram ao local e acionaram a equipe policial para apurar os fatos. Após a chegada da Polícia, que realizou um mapeamento pela localidade, a cabeça da vítima foi encontrada no mesmo bairro, cerca de 1 quilômetro de onde o corpo estava.

A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Dhemerson, que seria morador do município de Anapu e já possuía passagem pelo sistema penal, tendo saído a cerca de um mês do presídio de Altamira, onde cumpria pena por homicídio. Mediante a condição em que o corpo foi encontrado, a probabilidade é que o crime tenha ocorrido nas últimas 24h.

A reportagem solicitou mais informações sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.