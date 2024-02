Trio é condenado à prisão por decapitar vítima que denunciou 'bocas de fumo' na Pratinha

Três homens foram condenados nesta quinta-feira (8) a mais de 50 anos de prisão, juntos, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Alex Ribeiro Corrêa, Lucas Nascimento Ferreira e Adriano Frota Parente são acusados da morte de Wesley da Silva Barbosa, ocorrida em março de 2017, no bairro da Pratinha, em Belém. Com a ajuda de dois adolescentes, os criminosos decapitaram a vítima, que só foi identificada por meio de DNA.

VEJA MAIS

As investigações policiais concluíram que Wesley foi morto por denunciar algumas “bocas de fumo” da área. “Ao confirmar que havia informado os pontos de vendas de entorpecentes para alguns policiais, passou a ser massacrado pelos denunciados e adolescentes envolvidos na ação, que o executaram através de socos, pauladas e golpes com instrumento cortante”, diz trecho de documento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

“Ao constatarem que a vítima já estava sem vida, os denunciados a decapitaram, jogaram sua cabeça no canal do ‘Mata Fome’ e ‘desovaram’ o corpo num terreno baldio situado na passagem Anazira”, consta ainda no documento.

Durante o julgamento desta quinta, o promotor do caso sustentou acusação em desfavor dos réus, enquanto o defensor negou a autoria dos crimes, segundo informações divulgadas pelo TJPA.

Ao final, os jurados acataram a acusação e condenaram os réus Alex e Lucas a 18 anos e seis meses de prisão, cada um. Adriano, que confessou o crime, foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão.