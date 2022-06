Seis suspeitos de decapitar homem e filmar o crime são presos em Parauapebas e Marabá

Seis suspeitos envolvimento em um assassinato brutal ocorrido em Parauapebas, no sudeste do Pará, em abril deste ano, foram presos na última quarta-feira (22) pela Polícia Civil. De acordo com informações da PC, Carlos Daniel Ferreira Nascimento, Mailson Rocha da Silva, Francieli Moura Castro, Raifran Barros de Brito, Maiqui Sousa Silva e Maicon de Sousa Silva seriam os autores do homicídio que vitimou José Antônio Corrêa Alves. Quatro deles foram detidos no mesmo município onde o crime aconteceu, e dois em Marabá. As investigações sobre o caso continuam em andamento. Com informações do Correio de Carajás.

O desaparecimento da vítima foi noticiado pelos tios do rapaz no dia 7 de abril, na delegacia de Parauapebas. Alguns dias depois, um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais mostrava um homem morto, com as mesmas características de José Antônio, sendo decapitado, enquanto os criminosos comemoravam o ato de brutalidade. Nas imagens, era possível ver os assassinos levantando a cabeça da vítima, como se fosse um troféu.

Depois que as imagens tiveram grande repercussão no município, os familiares da vítima voltaram à delegacia e reconheceram José Antônio no vídeo. A partir daquele momento, as investigações foram iniciadas pela Divisão de Homicídios (DH). Recentemente, os policiais civis chegaram às identidades dos seis suspeitos de participação no crime, e conseguiram localizá-los e prendê-los.

Ainda segundo a polícia, Raifran, Maiqui, Maicon e Francieli foram presos em Parauapebas, enquanto Carlos e Mailson foram detidos em Marabá. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, Francieli foi, ainda, autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, e uma quantidade de entorpecentes foi apreendida em posse dela. Os suspeitos negaram participação no homicídio, mas de acordo com a PC, há elementos que comprovam que todos tiveram envolvimento no crime.