Polícia investiga caso de criança encontrada amarrada em região garimpeira do Pará

A Polícia Civil do Pará informou na manhã deste sábado (27) que investiga, sob sigilo,​ o caso​ de uma criança de apenas dois anos e um mês encontrada amarrada na comunidade de Três Feijões, região garimpeira de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo relatos de moradores da área, a suspeita do crime seria a própria avó da criança, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades policiais. “...informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Itaituba”, declarou a PC.

O caso veio à tona na sexta-feira (26), mas não há confirmação sobre​ quando exatamente o fato foi registrado. Também é desconhecido se a criança vivia há muito tempo nas condições em que foi encontrada. Vizinhos relataram que ela estava amarrada a uma cadeira com cinto e fios, com todas as janelas e portas da residência fechadas.​ O Conselho Tutelar de Novo Progresso também acompanha o caso.

O pai da criança revelou que a guarda legal estava sob responsabilidade da mãe, que se encontrava no estado do Maranhão. Informações adicionais de moradores indicam que a mãe teria abandonado a criança quando esta tinha entre sete e nove meses, deixando-a aos cuidados da avó. Até o momento, não há informações sobre possíveis medidas legais tomadas contra a avó da criança.