Operação flagra bar suspeito de furto de energia capaz de abastecer 300 residências, em Ananindeua

Na noite da última sexta-feira (26), a Polícia Civil (PC) com o apoio do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) realizaram uma operação especial de combate ao furto de energia elétrica que fechou um bar na Cidade Nova I, em frente à praça da Bíblia, em Ananindeua, por suspeita de furto de energia.

No estabelecimento, foram encontrados dois medidores com indícios de fraude. Segundo a análise realizada pelos especialistas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a prática de suposto desvio de energia ocorria há nove meses. Durante esse período, estima-se que o medidor deixou de registrar cerca de 30.000 KW/h, correspondendo ao consumo de 300 residências durante um mês. A operação contou com o apoio da Equatorial Pará. O responsável pelo estabelecimento compareceu à delegacia para prestar depoimento.

VEJA MAIS

Como denunciar desvio de energia

O furto de energia é crime sujeito a penalidades que podem incluir até 8 anos de prisão. Além de ser uma violação da lei, essa prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo resultar em interrupções no serviço.

A população pode denunciar através do disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site da Equatorial Energia ou presencialmente nas agências de atendimento.