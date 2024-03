Operação flagra cinco estabelecimentos suspeitos de furto de energia em Altamira

Cinco estabelecimentos foram autuados por suspeita de furto de energia, em Altamira, no sudoeste paraense, durante a operação "Relapse", conduzida pela Polícia Civil em colaboração com a concessionária de energia. As ações transcorreram entre os dias 25 e 27 deste mês. Os locais autuados incluem uma loja de bolos, uma barbearia, uma geleira, uma fazenda e uma loja de informática.

De acordo com a concessionária, todos os estabelecimentos autuados tinham histórico de reincidência. Quatro deles apresentavam irregularidades que resultavam em um consumo não registrado de energia.

A barbearia, no bairro da Brasília, desviava 100% do consumo de energia, o que seria suficiente para abastecer cerca de 10 casas populares. Já a loja de informática, situada no centro da cidade, desviava energia de alguns equipamentos, resultando em um consumo não registrado que poderia suprir aproximadamente 50 casas populares. Enquanto isso, a loja de bolos, também no centro, desviava integralmente o consumo de eletricidade, suficiente para abastecer em média 20 casas populares.

A geleira, localizada no bairro Bacana, operava como um estabelecimento disfarçado de casa, equipado com diversos freezers, e não registrava 100% do consumo, correspondendo a cerca de 80 casas populares em média. Por sua vez, a fazenda na área rural do município também desviava todo o consumo mensal, o que poderia atender em média 200 casas populares. O total de energia desviada pelos cinco estabelecimentos equivale aproximadamente ao consumo de 360 casas populares.

É importante ressaltar que o furto de energia é considerado crime, conforme o artigo 155, e pode resultar em um​a pena de um a quatro anos de reclusão, além da aplicação de multa.

Qualquer irregularidade pode ser denunciada através do disque denúncia da Polícia Civil, no número 181. Alternativamente, é possível entrar em contato diretamente com a concessionária pelo telefone 0800 091 0196, pelo site da Equatorial Pará ou pessoalmente em uma de suas agências.