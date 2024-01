Pará registra 135 mil ligações clandestinas em 2023

Cerca de 135 mil fraudes no consumo de energia foram registradas no Pará, em 2023. O levantamento feito pela concessionária Equatorial Pará ainda aponta Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá e Parauapebas como os municípios com os maiores índices de furtos de energia em todo o estado.

Segundo a concessionária de energia, foram realizadas 257.930 fiscalizações para combater a prática do furto de energia no Estado. Os dados apontam Belém com 23.540 casos de ligações clandestinas, Ananindeua com 12.609, Santarém com 7.084, Marabá com 6.259 e Parauapebas com 5.762 ocorrências.

Além disso, as cidades com os maiores números de furtos de energia também são as que mais receberam ações contra o crime. Em 2023, foram realizadas em Belém 49.441 fiscalizações, em Ananindeua 24.850, Santarém 16.481, Marabá 15.346 e Parauapebas 14.112.

O gerente tático de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, Arthur Frederick, afirma que a concessionária trabalha regularmente para mapear, identificar e regularizar clientes que possam estar usando redes de energias clandestinas.

“A fiscalização é importante porque além de identificar a prática de um crime, que é o furto de energia, ela também evita acidentes graves e até fatais. Ligações elétricas irregulares podem interromper o fornecimento de energia, pois são realizadas à revelia da distribuidora e, com isso, sobrecarregam a rede. E as pessoas podem ajudar a denunciar esses casos para que a empresa possa agir e regularizar a situação”, afirma.

Como denunciar

O furto de energia é crime de acordo com o artigo 155 e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa. A irregularidade pode ser denunciada para o disque denúncia da Polícia Civil, no número 181, ou pelos canais de comunicação da Equatorial Pará. A denúncia que a população pode fazer de forma anônima nos canais de atendimento da empresa como o site Equatorial Energia, Central de Atendimento (0800 091 0196) e aplicativo.