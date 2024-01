Distribuidora de bebidas é autuada por desvio de energia elétrica, em Altamira

Uma Distribuidora de bebidas foi autuada após ser flagrada desviando energia elétrica no bairro Bela Vista, no município Altamira, sudoeste paraense. O caso ocorreu na quarta-feira (3), durante uma operação da Polícia Civil, que identificou que o lugar não registrava grande parte do consumo devido a uma alteração clandestina na rede.

As informações iniciais são que o proprietário não estava no local no momento da autuação, mas o irmão foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Nas apurações foi constatado que o estabelecimento continha um desvio que beneficiava o local e uma casa próxima, que seria de um familiar do proprietário. Equipamentos com alto consumo de energia foram encontrados e não estavam registrando o consumo, devido ao desvio. Segundo as autoridades, a fraude fazia com que a unidade deixasse de registrar, em média, cerca de 1000 Kwh por mês, o que poderia abastecer aproximadamente 20 casas populares por mês.

Segundo o artigo 155 do Código Penal, furto de energia é crime e pode gerar pena de um a quatro anos de reclusão, além de aplicação de multa. Qualquer irregularidade relacionada ao desvio de energia e outros atos ilícitos podem ser relatadas ao disque denúncia da Polícia Civil, no número 181. Além disso, a pessoa pode também acionar diretamente a Equatorial Pará, no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências.