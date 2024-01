Frigorífico é flagrado com furto de energia elétrica em Icoaraci

Um frigorífico localizado em Icoaraci foi alvo de uma operação de combate ao furto de energia elétrica da Polícia Civil (PC), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) e Equatorial Pará, na manhã desta quarta-feira (17). Além da fraude, a empresa acumula débitos junto à distribuidora. O filho do responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.

De acordo com as investigações, o frigorífico estava com o fornecimento de energia suspenso há cerca de dois anos devido ao acúmulo de dívidas com a Equatorial. No entanto, o empreendimento tinha um transformador ligado à revelia da empresa. O desvio era realizado diretamente na rede de média tensão, sem o medidor. Ou seja, 100% da energia consumida não era registrada.

Segundo a distribuidora de energia, no momento da operação a carga registrada era de 8.200 kW/h por mês, o suficiente para abastecer 60 casas durante 30 dias.

Como denunciar furto de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo Disque Denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento.