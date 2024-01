Um dos principais fraudadores de energia elétrica do estado é preso em flagrante pela Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira (25) apontado como um dos principais fraudadores de energia elétrica do estado. O suspeito, que se passava por funcionário da Equatorial Pará, chegava a movimentar até R$ 300 mil fazendo ligações clandestinas. A Polícia Civil fez a autuação em flagrante do investigado em um condomínio no bairro do Atalaia, em Ananindeua.

Segundo as autoridades policiais, o homem seria reincidente na prática. Na ação, também foram apreendidos materiais usados para fazer as ligações clandestinas como medidores, ferramentas, equipamentos de segurança usados por eletricistas e uniformes da empresa. As investigações para chegar até o suspeito teriam iniciado há alguns meses. Os agentes estariam monitorando o suspeito, considerado um dos maiores ‘gaiteiros’ do estado.

“A ação da Polícia Civil do Pará demonstra a habilidade em identificar e interromper esquemas fraudulentos, neste caso, envolvendo ligações clandestinas de energia. Essa ação é crucial para manter a ordem e assegurar a integridade dos serviços essenciais à população”, afirmou Walter Resende, delegado-geral de Polícia Civil.

A operação contou, ainda, com a presença de um perito oficial da Polícia Científica do Pará, responsável por fazer a perícia técnica e identificar alterações nos medidores de energia.

O suspeito foi autuado em flagrante delito, conforme o artigo 171 do Código Penal brasileiro, e está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime de fraude.