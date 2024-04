'Gatos de energia' no nordeste do Pará desviam eletricidade capaz de abastecer 80 casas por um ano

Em números, os prejuízos causados por supostos furtos de energia elétrica, em seis residências de municípios do nordeste paraense, possuem a capacidade de abastecer, em média, 80 casas populares por um ano. Em Castanhal, duas residências foram flagradas em furto de energia; em Igarapé-Açu, foram três e em Santo Antônio do Tauá, uma. Os crimes estão sendo investigados por equipes da Delegacia de Combate a Crimes contra as Concessionárias de Serviços Públicos durante esta semana.

O furto de energia, segundo o Código Penal, é crime e está sujeito às penalidades previstas na lei, podendo levar, quem comete o crime, a cumprir até oito anos de prisão. Além de um ato criminoso, quem pratica pode estar correndo diversos riscos de sofrer acidentes, inclusive de ir a óbito.

Prejuízos em diversas áreas

Quando a energia elétrica é desviada, quem paga a energia furtada são todos os consumidores, que recebem o repasse da tarifa de energia. As perdas contribuem para tornar a conta mais cara para todos os clientes. O valor repassado aos clientes, além dos custos para identificar e coibir as irregularidades, obedece uma norma da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece o quanto de energia cada cliente deverá pagar.

Giovany Morais, responsável pela Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais, alerta que ligações clandestinas causam diversos prejuízos. "A energia consumida e não faturada representa perda de receita para os governos federal, estadual e municipal, pois não há a arrecadação de impostos que estão incluídos nas contas de energia elétrica. Esses impostos deveriam ser revertidos pelo poder público em benefícios para a população", afirmou.

O que fazer em caso de furto de energia?

A Equatorial Pará, que apoiou a operação da Polícia Civil, faz um alerta: em caso de furto de energia, a distribuidora deve ser acionada imediatamente.

A população pode informar o desvio para a Equatorial Pará, por meio dos canais de atendimento, que são: www.equatorialenergia.com.br, pelo 0800 091 0196; pelo WhatsApp (91) 3217-8200; pelo aplicativo, disponíveis nas lojas para IOS e Android ou presencialmente nas agências de atendimento. Outra alternativa é o Disque Denúncia 181, da Polícia Civil.