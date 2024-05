Filhote de peixe-boi é encontrado e resgatado por ribeirinhos do Moju

Um filhote de peixe-boi foi encontrado por ribeirinhos que vivem na área da Comunidade Bom Jardim, no município de Moju, nordeste do Pará. Após ser localizado, o animal ficou sob os cuidados dos moradores que acionaram as autoridades da cidade para resgatar o mamífero, que está bastante debilitado e precisa de ajuda especializada. Na tarde desta sexta-feira (3/05), servidores do Ibama chegaram ao local para realizar o devido auxílio e levar o filhote para um abrigo.

Conforme informado pela Prefeitura de Moju, assim que ficaram cientes da situação foram até o local onde o filhote de peixe-boi estava para tomar as devidas providências sobre a ajuda ao animal. Os ribeirinhos alimentaram e cuidaram do animal para que ele conseguisse sobreviver, pois estava sozinho no momento em que foi encontrado. Com a chegada dos órgãos ambientais o filhote deve passar por avaliação médica e demais cuidados.

O filhote será cuidado no Instituto Bicho D’Água, em Castanhal, onde receberá os tratamentos necessários para a recuperação e posterior reintegração ao seu habitat natural. O resgate foi realizado por meio de colaboração ativa do Corpos de Bombeiros, moradores da comunidade, Centro Integrado de Operações (CIOP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria de Meio Ambiente e Instituto Bicho D’Água.