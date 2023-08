Ribeirinhos encontram filhote de peixe-boi em comunidade de Oriximiná

Um filhote de peixe-boi foi encontrado, na última segunda-feira (28), por ribeirinhos da comunidade Serrinha, na região do Erepecuru, zona rural de Oriximiná, oeste do Pará. De acordo com as informações do local, o animal estava às margens de um rio e foi encontrado bastante debilitado. Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atuaram no resgate do filhote.

O peixe-boi apareceu sozinho e em frente à comunidade, conforme explicou o órgão. "É importante as pessoas entenderem que o filhote está no seu hábitat natural, e não devem ter contato, e tampouco apreendê-lo. Às vezes a mãe volta para buscar o filhote. Provavelmente a mãe foi abatida ou algum evento aconteceu com [com ela], por não estar com o filhote.", disse Rubson Rodrigues, secretário municipal de Meio Ambiente.

O animalzinho está com pelo menos quatro meses, como apontam as informações iniciais. Ele mede 110 centímetros de comprimento e pesa 13,1kg. O animal recebeu os primeiros cuidados, já foi avaliado e amamentado. "Trouxemos, e está sendo cuidado pelos servidores da Secretaria. Vamos cuidar até se recuperar melhor", disse o secretário municipal de Meio Ambiente.

Após o período de recuperação, o filhote será encaminhado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), no Amazonas. Esse processo deverá ser feito quando surgir vaga para transferência e tratamento especializado.